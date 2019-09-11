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Hakkari'de 2 terörist teslim oldu

Hakkari'de polisin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu PKK'lı 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu- Teröristlerden birinin Suriye'de PYD/YPG içerisinde 3 yıldır silahlı faaliyet yürüttüğü belirlendi

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:19
Hakkari'de 2 terörist teslim oldu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 2 terörist güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Ekiplerin ikna çalışmaları sonucu 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şahısların yapılan sorgulamalarında Suriye'de bulunan PYD/YPG bölücü terör örgütü içerisinde 2016 yılından itibaren silahlı olarak faaliyet gösterdiği, diğer şahsın ise sözde 'gever' eyaletinde 2014 yılından itibaren silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:19
  1. Hakkari
  2. PKK
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