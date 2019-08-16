Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale getirildi 16 savaş uçaklarıyla icra edilen hava harekâtı sonucu etkisiz hale getirildi.

16 savaş uçaklarıyla icra edilen hava harekâtı sonucu etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “16 Ağustos 2019 günü ilimiz merkez Kırıkdağ köyü kırsal alanında tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu, F-16 savaş uçakları ile icra edilen hava harekâtı neticesinde silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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