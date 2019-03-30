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Hakkari yerel seçim sonuçları 2019 | Hakkari ilçeleri yerel seçim sonuçlar

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30 Mart 2019 Cumartesi 23:36
Hakkari yerel seçim sonuçları 2019 | Hakkari ilçeleri yerel seçim sonuçlar

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31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları ve belediye başkan adayları hakkında ayrıntılı bilgiye, il il, ilçe ilçe canlı yerel seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye nefesini tuttu 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. Hakkari 2019 yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte. 2019 yerel seçimleri yani Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019ʼa 12 parti girmekte. Hakkari yerel seçim sonuçları 2019 canlı izleyecek olan vatandaşlar, Türkiye seçim sonuçları Hakkari, 2019 seçim sonuçları Hakkari, 2019 yerel seçim sonuçları Hakkari, son yerel seçim sonuçları Hakkari, Hakkari ilçeleri yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte.

HAKKARİ YEREL SEÇİM 2019 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.trʼde Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kuruluʼnun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim 2019 Hakkari Seçim sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. AK Parti Hakkari belediye başkan adayı Cüneyt Epcim, CHP Hakkari belediye başkan adayı Metin Koparan, MHP Hakkari belediye başkan adayı NevzatDoğan, SP Hakkari belediye başkan adayı Rahmi Çiftçi, DSP Hakkari belediye başkan adayı Nursel Kızılırmak, BTP Hakkari belediye başkan adayı Mehmet Ekşi, İP Hakkari belediye başkanı Yaşar Yorulmaz, HDP Hakkari belediye başkan adayı Cihan Karaman ve Metin Tekin ise bağımsız olarak aday oldu.

2019 Yerel Seçim Sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır bir şekilde 31 Mart akşamı YSKʼnın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz yerel seçim sonuçları 2019 sorgulama yaparak buradan öğrenebilirsiniz. Yerel Seçim Sonuçları 2019, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Hakkari, Hakkari belediye Seçim sonuçları Hakkari 2019 yerel seçim sonuçları ve Hakkari ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 tüm detaylarıyla bu sayfada olacaktır.

AK Parti Hakkari ilçe belediye başkan adayları

 

CHP Hakkari ilçe belediye başkan adayları

 

MHP Hakkari ilçe belediye başkan adayları

 

İYİ Parti Hakkari ilçe belediye başkan adayları

 

HDP Hakkari belediye başkan adayları 2019 listesi

 

HDP Hakkari Yüksekova belediye başkan adayları Remziye Yaşar – İrfan Sarı

HDP Çukurca belediye başkan adayları Hevidar Ertunç – Ebubekir Kanat

HDP Şemdinili belediye başkan adayları Felem Aker – Sami Beşer

HDP Büyükçiftlik belediye başkan adayları Gülcan Ceylan – Emin Bulgan

Hakkari belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 73

AK Parti % 20

MHP % 2

CHP % 1

Çukurca belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 54

AK Parti % 28

MHP % 13

CHP % 3

Şemdinli belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 49

AK Parti % 43

MHP % 3

CHP % 2

Yüksekova belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 86

AK Parti % 10

MHP % 1

CHP % 1

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 23:36
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