Hakkari’de kar yağışı etkili oluyor. Bu sebeple öğrenciler yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, 18 Ocak okullar tatil mi?

Hakkari yarın okullar tatil mi 18 Ocak Salı | Yarın Hakkari’de hangi ilçelerde okullar tatil?

Hakkari’de yoğun kar yağışı sebebiyle 17 Ocak Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Kar yağışının devam etmesi bekleniyor. 18 Ocak Salı günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.