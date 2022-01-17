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Eğitim Hakkari yarın okullar tatil mi 18 Ocak Salı | Yarın Hakkari’de hangi ilçelerde okullar tatil?
Eğitim

Hakkari yarın okullar tatil mi 18 Ocak Salı | Yarın Hakkari’de hangi ilçelerde okullar tatil?

18 Ocak Salı Hakkari okullar tatil olur mu? Kar yağışı sebebiyle Hakkari’de okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Hakkari’de yarın okul var mı? 18 Ocak Hakkari okul tatil olur mu? Hakkari hangi ilçelerde okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2022-01-17 18:54:00 -
Hakkari yarın okullar tatil mi 18 Ocak Salı | Yarın Hakkari’de hangi ilçelerde okullar tatil?

Hakkari’de kar yağışı etkili oluyor. Bu sebeple öğrenciler yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, 18 Ocak okullar tatil mi?

Hakkari yarın okullar tatil mi 18 Ocak Salı | Yarın Hakkari’de hangi ilçelerde okullar tatil?  

Hakkari’de yoğun kar yağışı sebebiyle 17 Ocak Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Kar yağışının devam etmesi bekleniyor. 18 Ocak Salı günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

 

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