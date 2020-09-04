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Aktüel Hakkari ve Şırnak'ta teröristlere ait mühimmat imha edildi
Aktüel

Hakkari ve Şırnak'ta teröristlere ait mühimmat imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-04 19:05:26 -
Hakkari ve Şırnak'ta teröristlere ait mühimmat imha edildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ve Şırnak'ın Cizre ilçelerinde bulunan mühimmatın imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, komandolar tarafından Çukurca ve Cizre ilçelerinde yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde bir el bombası, bir EYP düzeneği, 50 anti-personel mayını ve 2 RPG-7 roketatar mühimmatı tespit edildi.

Mühimmat, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi (METİ) tarafından kontrollü imha edildi.

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