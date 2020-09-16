Hakkari Valiliği uyardı! Vali İdris Akbıyık'ın ismini kullanarak vatandaşları dolandırıyorlar

Hakkari Valiliği, vatandaşlara dolandırıcılık uyarısında bulundu. Vali İdris Akbıyık'ın ismini kullanarak para talep eden dolandırıcılar olduğuna dair şikayetler aldıklarını belirten Valilik, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"Valilik böyle bir şey yapmaz"

Valilik tarafından yapılan açıklamada son günlerde valilik ve emniyet birimlerine çok sayıda şikayet geldiği belirtilirken, dolandırıcıların Hakkari Valisi İdris Akbıyık adına telefon, internet gibi diğer iletişim araçlarını kullanarak veya şahıslar aracılığıyla ‘bağış’, ‘yardım’, ‘engelliler yararına akülü araba için maddi katkı’, ‘şehit ailelerine destek’ gibi çeşitli gerekçeler ileri sürülerek vatandaşlardan para talep ettiğinin öğrenildiği aktarıldı.

"Bu numaraları arayın"

Valiliğin hiçbir kurum veya yöneticinin adını ve unvanını kullanarak böyle bir talepte bulunmayacağını belirten açıklamada böyle bir durumla karşı karşıya kalan vatandaşlardan 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve valiliğin (0438) 211 60 10 numaralı telefonlarını arayarak ihbarda bulunmaları talep edildi.