Hakkari Valiliği duyurdu! Yaklaşık 3 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yapılan denetimler kapsamında uygulama noktasında aranan bir yolcu minibüsünde 2 kilo 484 gram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildiğini açıkladı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde uygulama noktasında yolcu minibüsünde yapılan kontrolde 2 kilo 484 gram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmaları devam ediyor. Yapmış oldukları çalışmalar kapsamında; 30 Eylül 2019 günü Yüksekova ilçesi Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında durdurulan bir yolcu minibüsünde bulunan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 2 kilo 484 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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