Hakkari Üniversitesi personel alımları ne zaman 2019

Hakkari Üniversitesi personel alımları ne zaman? Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 2 iç denetçi alınacağını açıkladı. Peki Hakkari Üniversitesi alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

Devlet personel Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinde yayımlanmış olan ilana göre Hakkari Üniversitesi bünyesinde bulunan personel eksikliğini karşılamak üzere farklı derecelerde İç Denetçi Alımı yapacağını ilan etti. Buna göre Hakkari Üniversitesi 2 kişilik boş kadro ile 1. Dereceli 1 İç Denetçisi ve 5. Dereceli 1 İç Denetçisi alımı yapacak.

5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri uyarınca Üniversitemize aşağıda adedi ve kadro derecesi belirtilen iç denetçi alınacaktır.

Hakkari Üniversitesi iç denetçi alım başvuru şartları

- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Hakkari Üniversitesi iç denetçi alımı özel şartları

a) Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.

Hakkari Üniversitesi iç denetçi alım başvuruları

Adaylar müracaatlarını aşağıda belirtilen başvuru tarihleri arasında Üniversitemiz Rektörlük, Personel Daire Başkanlığına şahsen

müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Hakkari Üniversitesi iç denetçi alım başvuru tarihi

İlk başvuru tarihi 22.03.2019

Son başvuru tarihi: 05.04.2019

Başvurunu değerendirilmesi ve sonuçları

İlan edilen kadro sayısından fazla başvuru olması halinde Rektörlüğümüzce kurulacak komisyon tarafından yapılacak

değerlendirme neticesinde atanmaya hak kazanan adaylar www.hakkari.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde

olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların atamaya esas belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen

teslim etmeleri gerekmektedir.

Hakkari Üniversitesi iç denetçi alım başvurusu için istenen belgeler

- Nüfus Kimlik Fotokopisi

- Özgeçmiş

- Mezuniyet belgesinin aslı veya Onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına

uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

- Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

- Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı veya onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına

uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

—2 adet Fotoğraf.

Adres: Hakkari Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /MERKEZ/HAKKARİ