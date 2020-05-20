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Hakkari TOKİ sonuçları | Hakkari TOKİ kuraları çekildi mi?

Hakkari TOKİ isim listesi | 100 Bin Sosyal Konut Projesi kuraları illere göre çekilmeye devam ediyor. Hakkari'de TOKİ başvurusunda bulunanlar "Hakkari TOKİ kuraları çekildi mi?" , "Hakkari TOKİ kura çekimi canlı izle" , "Hakkari TOKİ isim listesi" , "Hakkari TOKİ 2020 sonuçları" konularını araştırıyor. Peki, Hakkari TOKİ kuraları çekildi mi?

Yeniakit Publisher
2020-05-20 10:59:00 -
Hakkari TOKİ sonuçları | Hakkari TOKİ kuraları çekildi mi?

TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları Türkiye genelinde 16 Aralık 2019 – 15 Ocak 2020 tarihleri arasında toplandı. Kura çekimleri illere göre farklı tarihlerde gerçekleştirilmeye devam ediyor. Kura çekimleri önce Elazığ depremi sebebiyle gecikti. Ardından da kura çekimlerine koronavirüs salgını sebebiyle ara verildi. Salgının kontrol altına alınmaya başlamasıyla ise kura çekimleri nisan ayının son haftası yeniden çekilmeye başladı. İşte, detaylar.

Hakkari TOKİ sonuçları | Hakkari TOKİ kuraları çekildi mi?

Hakkari TOKİ başvurusunda bulunan vatandaşlar kuraların çekilip çekilmediğini araştırıyor. Hakkari TOKİ kuraları 20 Mart Çarşamba günü saat 11.00’de çekilmeye başladı. Kura çekimlerine vatandaşlar alınmıyor. Arzu edenler kura çekimlerini internetten canlı olarak takip edebilir.

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