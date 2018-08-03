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Hakkari Şemdinli'de 2 terörist öldürüldü

Hakkari Şemdinli'de devam eden hava destekli operasyonda, ilk belirlemelere göre, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

03 Ağustos 2018 Cuma 09:19
Hakkari Şemdinli'de 2 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)  terör örgütlerine yönelik yurt içinde operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada 3 Ağustos'ta Hakkari Şemdinli'de devam eden hava destekli operasyonda 2 terörsitin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

 

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 09:19
  1. Hakkari
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. Genelkurmay Başkanlığı
  4. Şemdinli

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