Yoğun kar yağışı sebebiyle pek çok ilde okullar tatil edildi. Hakkari’de de 10 Şubat’ta yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, yarın okullar tatil mi?

Hakkari okullar tatil oldu mu 11 Şubat? Hakkari hangi ilçelerde okullar tatil valilik açıklaması

10 Şubat Perşembe günü Hakkari’nin bazı ilçelerinde kar yağışı sebebiyle eğitime ara verildi. Valiliğin yaptığı açıklamada, “İlimizde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Valiliğimiz kararıyla Hakkari Merkez ve Yüksekova, Şemdinli İlçelerimizde Eğitim-Öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan hamile ve engelli personellerimizde izinli sayılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Hakkari’de kar yağışının 10 Şubat gece saatlerinde azalması bekleniyor. Okul tatiline ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.