Hakkari okullar tatil mi? Hakkari’de yarın okullar tatil mi? 3 Ocak 2022 kar tatili haberi

3 Ocak 2022 Pazartesi günü Hakkari'de okullar tatil mi? Yeni haftayla birlikte öğrencilerin gözü Hakkari Valiliğinden gelecek kar tatili haberinde. 3 Ocak 2021 Pazartesi günü Hakkari'de okullar tatil mi? Hakkari Valiliğinden kar tatili açıklaması geldi mi? yanıtı haberimizde.

Hakkari il merkezi ve ilçelerinde geçen hafta kar nedeniyle kapanan 248 yerleşim birimini yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı. Yollarda buz tutan noktalarda tuzlama çalışması yapan ekipler, ulaşımın daha rahat sağlanması için yol genişletme çalışması da yürütüyor. Bu arada, soğuk hava ve sis de hayatı olumsuz etkiliyor. Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu ve akarsuların yüzeylerinin kısmen buz tuttuğu kentte, sürücüler görüş mesafenin düşmesinden dolayı ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğu Şemdinli ilçesinde de elektrik direkleri ve nakil hatları karla kaplandı. Ortaklar köyü yakınında 1450 rakımlı bölgede enerji nakil hatları buz tuttu.

Hakkari’de okullar tatil mi?

3 Ocak 2022 Pazartesi Hakkari’de okullar tatil mi? 3 Ocak 2022 Pazartesi günü için kar tatili olup olmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Akşam saatlerinde kar yağışının şiddetine ve yol durumuna göre valilik tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor.