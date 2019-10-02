Hakkari kırsalında 3 terörist öldürüldü Jandarma Özel Harekat timlerinin ve polis ekiplerinin Hakkari kırsalında düzenlediği operasyonda 3 terörist öldürüldü.

Hakkari'de jandarma, jandarma özel harekat ve polis ekiplerinin operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bir teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi. Jandarma Özel Harekat timlerinin operasyonu İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

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