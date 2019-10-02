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Hakkari kırsalında 3 terörist öldürüldü

Jandarma Özel Harekat timlerinin ve polis ekiplerinin Hakkari kırsalında düzenlediği operasyonda 3 terörist öldürüldü.

02 Ekim 2019 Çarşamba 05:46
Hakkari kırsalında 3 terörist öldürüldü

Hakkari'de jandarma, jandarma özel harekat ve polis ekiplerinin operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Bir teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

Jandarma Özel Harekat timlerinin operasyonu

İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi.

2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

 

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 05:46
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  5. Anadolu Ajansı

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