Hakkari İl Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher neden öldü? Hasan Cevher’i öldüren kim?

Hakkari il emniyet müdürlüğünde son dakika acı haber geldi. Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, makamında görev başındayken ekibinde yer alan bir polis memurunun silahlı saldırısına uğradı. Cevher olay yerinde şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştiren polis memuru gözaltına alındı. Olayı gerçekleştiren polis memurunun Çevik Kuvvet'te görevli olduğu ve psikolojik sorunlarının olduğu öne sürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Hasan Cevher, Hakkari İl Emniyet Müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu. Kaç yaşında ve nereli olduğun bilinmeyen Cevher, Hakkari'de Çevik Kuvvet polislerinden sorumluydu. Geçmişte İstanbul Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapıyordu. 12 Ağustos 2017'de Hakkari'ye atandı. 2 çocuk babası Cevher orada Çevik Kuvvet'ten sorumlu Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımıcı olarak görev yapıyordu. Hasan Cevher, 13 Temmuz 2021 Salı günü ekibinde yer alan bir polis memurunun silahlı saldırısına uğradı. Cevher saldırı ardından olay yerinde yaşamını yitirdi.