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Seçim 2019 Sayfası

Hakkari Belediyesinde izinler kaldırıldı, görev değişikliği başladı

HAKKARİ (İHA) – HDP’li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, mazbatasını alır almaz tüm personeller için izinleri kaldırırken, bazılarının ise görev yerlerini değiştirdi.

19 Nisan 2019 Cuma 14:03
Hakkari Belediyesinde izinler kaldırıldı, görev değişikliği başladı

HAKKARİ (İHA) – HDP’li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, mazbatasını alır almaz tüm personeller için izinleri kaldırırken, bazılarının ise görev yerlerini değiştirdi.


Pazartesi günü Merkez İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını alan Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, göreve başladıkları günün akşamında ise zaman kaybetmeden birlikte çalışacağı personel ve başkan yardımcılarının listesini hazırladı. Kurumdaki personeller için 2 ay süreyle izinleri kaldıran Karaman, Kayyum Belediye Başkan Vekili Cüneyit Epcim’le çalışan ve ilin kalkınması ve tanıtılması için çaba harcayan özel kalem müdürü ile basın bürosu çalışanını pasif göreve getirerek belediye dış kapı bekçiliğine gönderdi.


Pasif göreve getirilen basın bürosu çalışanı, 35 yıldır basın işleriyle uğraştığını belirterek, “Özelikle belediye ile ilgili yaptığımız haberler günlük olarak Türkiye ve dünyada takip ediliyordu. Bundan sonra Hakkari’de olup bitenler, yapılan hizmetleri maalesef halkımız göremeyecek. Böyle istediler, böyle oldu. Onlar kendine yakışanı yaptı. Şunu da belirtmek istiyorum ki iş iştir. Bekçilik görevi küçümsenecek bir iş değildi. Ülkemizde binlerce kişi bekçilik görevi için başvuruda bulunuyor. Takdir yeni belediye yönetimindedir” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 14:03
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