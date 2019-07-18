Hakkari Belediyesi kuruyan ağaçların yerine yenilerini dikti Hakkari Belediyesi, şehir merkezindeki refüjlerde kuruyan ağaçların yerine yenilerini dikti.

Hakkari Belediyesi, şehir merkezindeki refüjlerde kuruyan ağaçların yerine yenilerini dikti.

Hakkari Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki refüjlerde kötü görüntüye neden olan kurumuş ağaçları köklerinden sökerek yerlerine yenilerini dikti. Çalışmalara ’Dünya Barış Ormanları’ projesini hayata geçirmek için Hakkari’ye gelen 29 yaşındaki gezgin Yunus Emre Karaca ve meclis üyeleri de katılarak ağaç dikti.

Yapılan yeni ağaçlandırma çalışmalarıyla refüjler güzel bir görünüme kavuştu.

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