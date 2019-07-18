0553 313 94 23

Hakkari Belediyesi kuruyan ağaçların yerine yenilerini dikti

Hakkari Belediyesi, şehir merkezindeki refüjlerde kuruyan ağaçların yerine yenilerini dikti.

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:55
Hakkari Belediyesi kuruyan ağaçların yerine yenilerini dikti

Hakkari Belediyesi, şehir merkezindeki refüjlerde kuruyan ağaçların yerine yenilerini dikti.


Hakkari Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki refüjlerde kötü görüntüye neden olan kurumuş ağaçları köklerinden sökerek yerlerine yenilerini dikti. Çalışmalara ’Dünya Barış Ormanları’ projesini hayata geçirmek için Hakkari’ye gelen 29 yaşındaki gezgin Yunus Emre Karaca ve meclis üyeleri de katılarak ağaç dikti.


Yapılan yeni ağaçlandırma çalışmalarıyla refüjler güzel bir görünüme kavuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM insan hakları uzmanlarından İtalya'ya kınama
    1. BM insan hakları uzmanlarından..
    2. Gençlerden örnek davranış
    3. Öğrenciler İngilizce dil kampında
    4. Züccaciyede dijitalleşme ele alındı
    5. Pendik Belediyesi’nden örnek proje
    6. Taşlıçay’da su depolarının..
    7. Bakan Varank, Sandalye Fabrikası’nda..
    8. İkinci el otoda ’korsan’ tepkisi
    9. İzmit’te asfalt yama ihalesi yapıldı
    10. Polonyalı Müslümanlar’dan Diyanet’e..
    11. Babasından sonra oğlunun da nikahını..
    12. Üç kuşak aynı mesleği yapıyor
    13. Kamyonetten ot boşaltırken dengesini..
    14. (Özel) Minibüsçülere sivil trafik..
    15. SGB Ankara’da ziyaretlerde bulundu
    16. GÜNCELLEME 2 - Van'da düzensiz..
    17. Ay-yıldızlı ışıklandırma figürü..
    18. Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi..
    19. Rüşvet almak için öğrencinin çantasına..
    20. Hazırlık maçına sis engeli
    21. Manisa’da motosiklet kazası: 1 ölü
    22. İHA muhabirinin mutlu günü
    23. Manisa’da sevinç ve gözyaşı bir arada
    24. Bafra’da trafik kazası: 1 yaralı
    25. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton,..
    26. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Kore’ye..
    27. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan:..
    28. "Baştacı" ile artık yalnız değiller
    29. 45 yıl sonra madalyalarına kavuştular
    30. İNFOGRAFİKLİ- Sudan'da siyasi krizi..
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’