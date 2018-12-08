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Hakkari AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Hakkari adayları... AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Hakkari belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Yüksekova belediye başkan adayı, AK Parti Çukurca belediye başkan adayı, Şemdinli AK Parti belediye başkan aday son dakika açıklandı mı? İşte AK Parti Hakkari ilçeleri belediye başkan adayıları...

08 Aralık 2018 Cumartesi 17:34
Hakkari AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Hakkari adayları... AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Hakkari belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Yüksekova belediye başkan adayı, AK Parti Çukurca belediye başkan adayı, Şemdinli AK Parti belediye başkan aday son dakika açıklandı mı? İşte AK Parti Hakkari ilçeleri belediye başkan adayıları...

AK Parti Hakkari ilçe belediye başkan adayları son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarını açıkladı. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Antalya'da Menderes Türel'i, Gaziantep'te Fatma Şahin'i, Balıkesir’de Yücel Yılmaz, Çanakkale’de Ayhan Gider, Bingöl’de Erdal Arıkan, Çankırı’da Hüseyin Boz, Çorum’da Halil İbrahim Aşkın, Hatay’da İbrahim Güler, Eskişehir’de Burhan Sakallı, Mardin’de Mehmet Vecdi Kahraman, Muş’da Feyat Asya'yı aday gösterildi.

AK Parti Hakkari belediye başkan adayı kim oldu?

Açıklanan belediye başkan adayları arasında Hakkari de var. AK Parti Hakkari belediye başkan adayı Cüneyt Epcim oldu. AK Parti'nin Hakkari ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Hakkari belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 73

AK Parti % 20

MHP % 2

CHP % 1

Çukurca belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 54

AK Parti % 28

MHP % 13

CHP % 3

Şemdinli belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 49

AK Parti % 43

MHP % 3

CHP % 2

Yüksekova belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 86

AK Parti % 10

MHP % 1

CHP % 1

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 17:34
  1. Muş
  2. Mardin
  3. İzmir
  4. Hatay
  5. Gaziantep
  6. Eskişehir
  7. Çorum
  8. Çankırı
  9. Çanakkale
  10. Bingöl
  11. Balıkesir
  12. Antalya
  13. Ankara
  14. Hakkari AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019
  15. ak parti hakkari belediye başkan adayları 2019

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