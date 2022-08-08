Hakkani: Afganistan'ın yeniden inşası için hep birlikte çalışalım

İçişleri Bakanı Hakkani, Helmand'da katıldığı bir toplantıda, ülkelerinin inşası için başkalarını beklemenin doğru bir yol olmadığını belirtti.

İslam'a ve Afganistan'a ait değerlerin korunması için herkesin İslam Emirliği ile birlikte çalışması gerektiğinin altını çizen Hakkani, "Yabancıların ülkemizi inşa etmeye gelmelerini beklememeliyiz, el ele vererek ülkemizi kendi başımıza inşa etmeliyiz." dedi.

Helmand halkının da diğer Afgan halkları gibi mücadele sırasında eşi benzeri görülmemiş maddi ve kişisel fedakarlıklar yaptığını dile getiren Hakkani, "Bu ulvi değerleri fırsat bilerek, bu fedakarlıkları insanlara hizmet etmek ve ülkemizin refahı için çalışmak için kullanmamız gerekir." şeklinde konuştu.

Yetkililere, halka iyi davranmaları ve sorunlarına zamanında müdahale etmeleri tavsiyesinde bulunan Bakan Hakkani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi kaderini tayin için adımlar attığımız bu ilin endüstriyel, tarımsal ve alternatif tarım olanaklarını tespit edip yatırım yapıyoruz. Bugünkü asıl mücadelemiz; 'Afganistan'da nasıl güçlü bir İslami sistem kurabiliriz; hep birlikte, güvenli ve istikrarlı bir Afganistan için nasıl etkin çabalar gösterebiliriz, dünyanın geri kalanıyla nasıl barışçıl bir yaşam sürdürebiliriz' üzerinedir."