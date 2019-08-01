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Hakimlik savcılık mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hakimlik mülakat 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Mayıs ayında tamamlanan hakimlik mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 9 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09:00'da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacak. Şimdi gözler Hakimlik savcılık mülakat sonuçlarında. Peki Hakimlik savcılık mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:15
Hakimlik savcılık mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hakimlik mülakat 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Mayıs ayında tamamlanan hakimlik mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 9 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09:00'da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacak. Şimdi gözler Hakimlik savcılık mülakat sonuçlarında. Peki Hakimlik savcılık mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Hakimlik savcılık mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hakimlik savcılık mülakat sonuçları için ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Adalet Bakanlığı tarafından hakimlik mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

Sözlü sınav ne zaman yapılacak?

09 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09:00'da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:15
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