  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Hakime rüşvetle suçlanan Sarkozy'ye hapis istemi
Dünya

Hakime rüşvetle suçlanan Sarkozy'ye hapis istemi

Bir hakime rüşvet vermekle suçlanan Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 22:52:00 -
Hakime rüşvetle suçlanan Sarkozy'ye hapis istemi

Fransa'da hakkında soruşturma başlatılan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy (65) için 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Savcılar, Sarkozy'nin bir hakime rüşvet vermekle suçlandığını açıkladı. Sarkozy'nin ise hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını reddettiği ifade edildi.

Sarkozy, hakkında 5 yıl süren ön soruşturmanın ardından 21 Mart 2018de başkent Paris'te gözaltına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cevat Akşit Hoca, yerli jet motoru üreten oğlunu anlattı: ABD'de kalması için önüme...
Teknoloji

Cevat Akşit Hoca, yerli jet motoru üreten oğlunu anlattı: ABD'de kalması için önüme...

İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit, Türkiye'de ilk yerli jet motoru üretimini başaran oğlu TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit'..
Türkiye'ye yaptırımı da öngörüyordu! Trump kararını açıkladı
Dünya

Türkiye'ye yaptırımı da öngörüyordu! Trump kararını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump zayıf olarak değerlendirdiği 2021 Savunma Bütçesi tasarısını Kongre'den geçip önüne gelmesi durumunda bile reddedec..
Polisler valiye yakalandı! Ceza yazıldı
Korona Virüs

Polisler valiye yakalandı! Ceza yazıldı

Rize'de denetime çıkan Vali Kemal Çeber, bir kefeteryada maske ve mesafe kuralına uymayan 3 polis memuruna ceza verilmesini istedi. Vali Çeb..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay