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Gündem Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de
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Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de

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Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulunun, çeşitli derecelerde görev sürelerini tamamlayan hakim ve savcılara ilişkin kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararlarda, Nisan 2026 dönemi sonuna kadar bulundukları derecede yükselme sürelerini tamamlayan isimlere yer verildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun görevde yükselmeye ilişkin kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararlarda, çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimleri, cumhuriyet başsavcıları, cumhuriyet savcıları ve idari yargı hakimlerine ait isim listeleri yer aldı.

HSK kararlarında, bulundukları derecede yükselme sürelerini Nisan 2026 dönemi sonuna kadar bitirenlerin isimlerinden oluşan listelere yer verildi.

Sürelerini tamamladıkları halde listede isimlerini göremeyenler, 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunabilecek.

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