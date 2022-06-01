Hâkim ve savcılar kimsenin şamar oğlanı değil

Göksel Çağlav Yozgat

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Yozgat Personel Eğitim Merkezinin açılışını yaptı. Burada yaptığı konuşmada, eğitimin her işin başı olduğuna dikkati çeken Bozdağ, bugüne kadar 276 Adalet Sarayının inşa edildiğini hatırlattı. Bozdağ, 2002'de ülke genelindeki adliyelerin kapalı alanının 569 bin metrekare olduğunu, bu rakamın 5 milyon metrekareye ulaştığını ifade etti. Milletin adalete erişiminin daha iyi olmasından başka bir hedef gütmediklerini söyleyen Bozdağ, hakim ve savcı sayısının da 23 bine yükseldiğini aktardı.

Fırsatçılar ve kira ihtilafı

Fiyatları etkileme ve stokçulukla ilgili cezaların artırılacağını, bu suçlarda tutuklama yasağını kaldırılacaklarını da hatırlatan Bozdağ, kirayla ilgili de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet, Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarıyla müşterek çalışma yapıldığını, ortaya çıkacak formülün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a arz edileceğini, ardından adımların atılacağını kaydetti. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını artırmanın gerekliliğine inandıklarını söyleyen Bozdağ, “Kira ihtilaflarının tamamını arabulucuya gönderme konusunda kararlıyız. Hazırlıklar bittiğinde bu hazırlıklar Mecliste değerlendirilecek ve Meclisimizin kabulü ile yasalaşacak. Yeni düzenlemeler bir çok tartışmayı azaltacak, tarihi nitelikte adımlar. Meclisimiz, tatile çıkmadan önce bu değişiklikleri de yasalaştıracaktır” dedi.

Avrupa’nın derdi 2 kişi

Özveriyle çalışan, hakim ve savcılara, yargı mensuplarına kimi olaylar üzerinden, kimi davalar üzerinden büyük bir saldırı kampanyasını da gördüklerini anlatan Bozdağ, şunları söyledi: “Buradan bir kez daha ifade etmek isterim, hakim ve savcılarımız hiçbir siyasinin veyahut hiçbir kesimin, hiçbir kişinin, hiçbir grubun şamar oğlanı değildir. Avrupa'dan gelenlere de söylüyoruz, Türkiye'nin cezaevlerinde bugün 315 bin civarında vatandaşımız var. Onların derdi 2 kişi. Madem, insan hakları, hak, hukuk, adalet diyorsunuz, cezaevlerinde 315 bin civarında vatandaş var, onlarla niye ilgilenmiyorsunuz? Kimsenin onlarla ilgili bir derdi yok. Bunu yüzlerine de söylüyoruz.”

Cemil Çiçek'in isminin verileceğini merkezin temeli 2017'de Bozdağ tarafından atıldı. 50 bin 725 metrekare alan üzerine inşa edilen tesiste, 12 derslikte aynı anda 504 kişiye eğitim verilebiliyor. 104 kişilik amfi salon, 442 kişilik konferans salonu, yabancı dil sınıfı ve interaktif sınıf bulunuyor.