Hakim ve savcı alımı başvuruları ne zaman? 1500 hakim savcı sınavı ne zaman?

Hakim savcı alımı ile ilgili son dakika açıklaması Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yapıldı. Bakan Bozdağ 1500 hakim ve savcının atamasının yapılacağını söyledi.

Hakim savcı ataması sınavı ne zaman?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1500 hakim ve savcı adayı alınacağını, sınavın 26-27 Kasım'da yapılacağını duyurdu. Henüz yeni alımlarda istenilen şartlar hakkında bir açıklama yapılmadı. Daha önce yapılan alımda istenilen şartlar şu şekildeydi: "Sınava başvuru yapacak adaylarda, Türk vatandaşı olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak, avukatlıktan hakim savcılığa geçmek isteyenler için ise 45 yaşını doldurmamış olmak şartı arandı. Adayların ayrıca, kamu haklarından yasaklı olmamaları, erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması ve taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamaları gerekiyordu.