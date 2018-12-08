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Hâkim, savcı sayısı şişiyor hantallık bitmiyor

Son 10 yılda yargıya yapılan yatırımlar ivme kazanmasına rağmen, verilen tartışmalı kararlar ve bürünülen hantal yapı 'Yeni Türkiye'yi geriye götürüyor.

08 Aralık 2018 Cumartesi 13:06
Hâkim, savcı sayısı şişiyor hantallık bitmiyor

Türkiye’de yargıya yapılan yatırım her geçen yıl artarken adalet mekanizması hem tartışmalı kararları hem de hantal yapısıyla SOS vermeye devam ediyor. Son 10 yılda 229 adalet sarayının faaliyete geçirildiği, adli yargıda mahkeme sayısının 3 binden 6 bine çıkarıldığı, yargıç sayısının 2 katına yükseltildiği Türkiye’de, hakim başına düşen dava sayısında azalma olmasına rağmen dosyaların karara bağlanma oranının gerilediği belirlendi.

Rakamlar hantallığı ortaya koyuyor

Son günlerde “Atatürk ilah değildir” diyen üniversiteliye kelepçe takan, Ergenekon’u aklayan, ‘And’ tartışmasını alevlendiren, Hüda Parlı siyasetçilere kumpas davasında mahkumiyet kararı veren, sansasyonel kararlarla kamuoyunda infiale neden olan yargı mekanizması, tüm imkanların seferber edilmesine rağmen skandal çehresinden ve hantal yapısından kurtarılamıyor. AK Parti döneminde özellikle fiziki şartlar bakımından çağ atlayan adalet sisteminin nereden nereye geldiğini rakamlar net bir şekilde ortaya koyuyor.

Sayı artıyor ama...

Adalet Bakanlığı verileri, AK Parti Hükümeti’nin iş başına geldiği 2002 yılından itibaren adalet yatırımlarının kat be kat artırılmasına rağmen hantal işleyişin kırılamadığını gösteriyor. Türkiye’de son 10 yılda dünya çapında 229 Adliye Sarayı açıldı. 2002 yılında adli yargıda 3 bin 581 olan mahkeme sayısı bugün itibariyle 6 bin 201’e; idari yargıda 146 olan mahkeme sayısı 178’e yükseltildi. Mahkeme sayılarındaki artış adli yargıda yüzde 73, idari yargıda yüzde 22 oranında oldu. Fiziki şartların artırılmasının yanı sıra hakim ve savcı sayıları da büyük oranda yükseldi. Savcı sayısı 10 yılda 2 bin 688’den 4 bin 859’a, hakim sayısı 6 bin 405’ten 11 bin 530’a çıkarıldı. Buna paralel olarak hakim başına düşen dava sayısı düştü. Bakanlık verilerine göre 2003 yılında hakim başına düşen dava sayısı 818 iken bu sayının 2016’da 725’lere kadar düşmesi sağlandı.

Dosyaları bitmiyor

İktidar üzerine düşeni yaparak teknik şartları olabilecek en iyi seviyeye getirmesine rağmen yargıçlar aynı başarıyı gösteremedi. 2004 yılına oranla mahkemeye gelen davaların karara bağlanma oranı yüzde 10’a varan oranda geriledi. 2004’te yüzde 64,5 olan dosya karara bağlanma oranı, 2012’ye kadar yüzde 63,8 seviyesindeyken bu yıldan itibaren; 2013’te yüzde 62,9’a, 2014’te 63,2’ye, 2015’te 62,2’ye, 2016’da ise yüzde 57,6’ya geriledi.

İmkanlar artarken hantallığın azalacağı yerde artış göstermesi, adalet mekanizmasındaki sorunu rakamlar bazında da görünür kılıyor.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 13:06
  1. yargı
  2. Ergenekon
  3. And
  4. Hüda Parlı siyasetçiler
  5. AK Parti
  6. Adalet Bakanlığı
  7. AK Parti Hükümeti
  8. Adliye Sarayı
  9. Mahkeme

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp18 dk önce
    Güzel argümanlarla güclendirilmis bir makale.Ehli Sünnet alimi Alpaslan Kuytul Hocayıda konu etmediniz? Yargıtay’da “8. Ceza Dairesi mi yoksa Danıştay’da da “8. Daire” mi yoksa bir başka yer mi kararı verdi bilmiyorum. Ancak bildiğim şu ki İslam Ehli Sünnet alimi Alpaslan Kuytul Hoca acilan FETÖ ve PKK davalarından beraat etmesine ragmen 11 aydan bu yana tek başına tecrit hapsinde. Tecrit hapisleri büyük bir psikolojik baskı ve zulmdür. Uluslar arası alanda tasvip edilmeyen bir hapis türüdür. Alpaslan Kuytul Hocanın ne bir şiddet ne de bir ekonomik kurumlaşma çağrısı veya eylemine ben rastlamadım. Bu din aliminin mahkemesi neticeleninceye kadar serbest bırakılması, acıktan görülmesi Hakkani olacaktır.Madem ki, bir kötülük, bir haksızlık görüldüğünde onun el ile, olmazsa dil ile önlenmesi, o da olmazsa kalben o işe karşı olmakla mukabele edilmesi Peygamberimizin bir emridir. O zaman Allah Rızası icin Alpaslan Kuytul Hocanında mağduriyetini kaleme alalım, dillendirelim. Hatta yetkili alimlerimiz şöyle açıklar: Münkeri yani kötülüğü el ile men etmek devletin ve diğer yetkililerin vazifesidir. Dil ile men etmek ise alimlerin, yani bu konuda bilgi sahibi olan kişilerin vazifesidir. Tüm Diyanet görevlilerinin maaşlarının saglam olmasına ragmen bu konuda suskunluklarıda cok manidar!
  • Karamanlı Karamanlı 22 dk önce
    Birileri adalet diye yürürken gülüyordunuz, hain, ipi dışarda diyor, var diye iddia ediyordunuz. Şimdi grafiklerle rakamlarla şekil yapmışsınız. Milletin senelerdir dediğine yeni geliyorsunuz.
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