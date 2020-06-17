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Gündem

Hakim savcı atamaları 2020

Hakim savcı atamaları 2020 merak ediliyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, adli ve idari yargı ana kararname çalışmalarını tamamladı. Buna göre; 18 ilin başsavcısı, 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değiştirildi. İşte Hakim savcı atamaları 2020...

Yeniakit Publisher
2020-06-17 20:01:00 -
Hakim savcı atamaları 2020

HSK Birinci Dairesi, adli ve idari yargıda 2020 Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladı. Kararnameyle adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet başsavcısının görev yeri değiştirildi.

Adalet Bakanı Gül: hayırlı olmasını temenni ediyorum

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakimler ve Savcılar Kurulunun, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesi ile yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcılara başarılar diliyor, kararnamenin yargı camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

HSYK Yaz Kararnamesi'nde İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı yerini korudu. Adana Başsavcısı Bilal Gümüş oldu. Gaziantep Başsavcısı Ahmet Çiçekli oldu. Manisa Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz oldu.

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