Hakim savcı alımları ne zaman son dakika Adalet Bakanlığı alım başvuruları
Son dakika… Hakim ve savcı alımları ÖSYM tarafından yapılacak. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 1100 adli, 100 idari olmak üzere toplam 1200 hakim ve savcı alımı yapılacağının müjdesini verdi. Peki hakim savcı alımları ne zaman? Adalet Bakanlığı alımları son dakika. Adalet Bakanlığı personel alım başvuruları ne zaman? İşte hakim savcı atamaları ne zaman son dakika hakim savcı atama haberi.
Adalet Bakalığı alımları son dakika haberleri. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 100'ü avukatlık mesleğinden 1100 adli, 100 idari olmak üzere toplam 1200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım'da yazılı sınav yapılacağını duyurdu. Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bayram öncesi 2 güzel haber vermek istediğini belirtti. "100 idari hakim, 100'ü avukatlık mesleğinden 1100 adli hakim ve savcı olmak üzere 1200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım'da yazılı sınav yapacağız." ifadesini kullanan Gül, ayrıca açıktan ve naklen atama yoluyla 1100 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alınacağını, bunun yazılı sınavının da 22 Kasım'da yapılacağını bildirdi.