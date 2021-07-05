Hakim karşısına çıkan Sezgin Baran Korkmaz'ı şoke eden karar

ABD'nin kara para aklama soruşturması nedeniyle Avusturya'da "yakalama" ve "iade" talebiyle tutuklanan, iş insanı Sezgin Baran Korkmaz bu sabah hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Korkmaz'ın, "ABD'nin iade talebi ve yakalama kararı ile ilgili" ifadesini aldı.

İade durumu ileri tarihli bir duruşmada görülecek

Duruşmadaki ilk 45 dakikanın ardından Korkmaz'ın en az adli kontrol şartıyla tahliyesini istediği öğrenildi. Ancak Wels Mahkemesi Korkmaz'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi. İade dosyası ise daha sonraki bir tarihte başka bir mahkemede görülecek.

Korkmaz'ın, Viyana'nın merkezindeki üç kişilik odaların yer aldığı, insani şartları olan tutukevinde kaldığını söyleyen Avukat Murat Dülger, pandemi şartları nedeniyle yalnızca yasal haklarını kullanmak amacıyla görüşmelere izin verildiğini, Türkiye'de tartışılan konuların hiçbiri hakkında ise soru yöneltilmediğini belirtti. Dülger, Korkmaz'ın hakkındaki suçlamalar dışında konuşmama kararı aldığını da ifade etti.

Ne olmuştu?

Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade edilmesi talebiyle Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan dosya, geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanlığı tarafından Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. ABD Adalet Bakanlığı da, Sezgin Baran Korkmaz'ın, ABD'deki bölge mahkemesinde yargılanması için ABD'ye iadesini talep etmişti. ABD, Korkmaz hakkında, "kara para aklama", "para transferi dolandırıcılığı", "resmi sürecin işleyişini engelleme" suçlaması olduğunu duyurmuştu.