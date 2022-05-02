Hakim bu akşam yeni bölüm var mı? Hakim yeni bölüm ne zaman?
ATV ekranlarında yayımlanan Hakim dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekranlara geleceği merak ediliyor. Hakim yeni bölüm niye yok? 2 Mayıs Pazartesi ATV yayın akışı
Kısa bir süre önce yayımlanmaya başlayan Hakim dizisinin yeni bölümünün bu akşam yani 2 Mayıs Pazartesi akşamı ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, Hakim bu akşam var mı?
Hakim bu akşam yeni bölüm var mı? Hakim yeni bölüm ne zaman?
Ramazan bayramı sebebiyle bu hafta pek çok dizinin yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Hakim dizisi de bu akşam yeni bölümüyle yayımlanmayacak. ATV’de bu akşam 20.00’de Vanguard isimli yabancı film yayımlanacak. Hakim dizisinin yeni bölümünün 9 Mayıs Pazartesi ekranlara gelmesi bekleniyor.
2 Mayıs Pazartesi ATV yayın akışı
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol'da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Vanguard
22.20 Bir zamanlar Hollywood'da