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Medya Hakim bu akşam yeni bölüm var mı? Hakim yeni bölüm ne zaman?
Medya

Hakim bu akşam yeni bölüm var mı? Hakim yeni bölüm ne zaman?

ATV ekranlarında yayımlanan Hakim dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekranlara geleceği merak ediliyor. Hakim yeni bölüm niye yok? 2 Mayıs Pazartesi ATV yayın akışı

Yeniakit Publisher
2022-05-02 15:53:00 -
Hakim bu akşam yeni bölüm var mı? Hakim yeni bölüm ne zaman?

Kısa bir süre önce yayımlanmaya başlayan Hakim dizisinin yeni bölümünün bu akşam yani 2 Mayıs Pazartesi akşamı ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, Hakim bu akşam var mı?

Hakim bu akşam yeni bölüm var mı? Hakim yeni bölüm ne zaman?

Ramazan bayramı sebebiyle bu hafta pek çok dizinin yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Hakim dizisi de bu akşam yeni bölümüyle yayımlanmayacak. ATV’de bu akşam 20.00’de Vanguard isimli yabancı film yayımlanacak. Hakim dizisinin yeni bölümünün 9 Mayıs Pazartesi ekranlara gelmesi bekleniyor.

2 Mayıs Pazartesi ATV yayın akışı

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Vanguard

22.20 Bir zamanlar Hollywood'da

Destan dizisi yeni bölümü ne zaman? Destan 22.bölüm ATV yayın akışı 3 Mayıs Salı
Destan dizisi yeni bölümü ne zaman? Destan 22.bölüm ATV yayın akışı 3 Mayıs Salı

Medya

Destan dizisi yeni bölümü ne zaman? Destan 22.bölüm ATV yayın akışı 3 Mayıs Salı

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