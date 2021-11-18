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Gündem Hakim bile şaşırdı kaldı! Duruşmadaki tartışma KADEM’e AK Parti kadın kollarına ders olsun
Gündem

Hakim bile şaşırdı kaldı! Duruşmadaki tartışma KADEM’e AK Parti kadın kollarına ders olsun

Yazarımız Abdurrahman Dilipak'a AK Partililerin açtığı davada ibretlik olaylar yaşandı!..

Yeniakit Publisher
2021-11-18 14:22:00 - 2021-11-18 14:31:58

Yazarımız Abdurrahman Dilipak’ın İstanbul Sözleşmesi eleştirisi yaptığı yazısını çarpıtarak AK Partili kadınlara hakaret edildiği iddiasıyla yapılan suç duyuruları üzerine açılan davanın İstanbul’daki ilk duruşmasında manidar görüntüler yaşandı.

Müşteki taraf olarak KADEM Başkanı Saliha Gümrükçüoğlu’nun, AK Parti Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Seda Gören Bölük’ün, Düzce İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk’un avukatlarının katıldığı duruşmada ibretlik anlar yaşandı.

AK Partililerin yanı sıra feminist grupların da müdahil olduğu davada, AK Partililer ile feministler arasında kavga çıktı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’nin avukatlarıyla KADEM yetkilileri arasında yaşanan tartışma, AK Partililerin Akit’e karşı kimlerle aynı şeyi savunduğunu ve durdukları yerin yanlışlığını gözler önüne serdi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu duruşmada yaşananları anlattı.

Hakimin de gördükleri karşısında şaşırdığını aktaran Karahasanoğlu, duruşmada bir araya gelen tarafların, Dilipak'ın yazısında kast edilen kesimin AK Partili kadınlar olmadığını kanıtladığını söyledi.

Dilipak’ın ailesinin de zaten muhafazakar olduğunu vurgulayan Karahasanoğlu, “Feministler, ‘Bizim savunduğumuz değerlere hakaret edilmiştir’ dediler. AK Partililer de ‘Bize hakaret edildi’ dedi. Hangisine hakaret edildi? Gelin ayırın. Hakim de şaşırdı.” ifadelerini kullandı.

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