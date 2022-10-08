Hakikaten harika bir şey! Bu mucizevi besinle 20'li yaşlarınıza geri döneceksiniz

Yaş ilerledikçe herkes gençliğine dönmek ister. Bu ne fizyolojik, ne de biyolojik olarak mümkündür. Ancak bazı yöntemler sayesinde gerçek anlamda olmasa da, sağlık açısından bu tarz bir gençleşme mümkün.

Kalbinizdeki saati geriye almanın birçok kolay yolları var. Üstelik bu, kalp hastalığı riskinizi azaltabilecek yiyecekleri diyetinize eklemek kadar kolay. Bir Emory Üniversitesi araştırmasına göre, tüm kalp krizi ölümlerinin yüzde 50'sinden fazlası kolay bir diyet değişikliği ile önlenebilir. Bu da şu demek oluyor, kalp sağlığınızı kendi ellerinize alma zamanı geldi.

İşte kalp sağlığınızı gençleştirecek besinler

Edamame

Edamame, mükemmel bir magnezyum, folat ve potasyum kaynağı oldukları için her zaman harika bir gıdadır. Bu gıdalar kan basıncını düşürmeye ve kalp sağlığını korumaya destek olarak kalp hastalığı riskinizi düşürür. Lif, vücudun düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) reseptörleri üretme yeteneğini artırarak kalbi koruma sağlar, bu da fedailer gibi davranır ve "kötü" kolesterolü kandan alır. Ve edamame bu mevzuda mükemmel bir kaynaktır. Leeds Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bir dizi çalışmayı analiz ettiler ve tüketilen her 7 gram lif için kardiyovasküler hastalık riskinin mühim ölçüde düşük olduğunu tespit ettiler.

Rooibos çayı

Penn State'de yapılan bir çalışma, stresli durumlara kötü tepki veren kişilerin vücutlarındaki iltihaplanma düzeylerinin arttığını ve iltihaplanmanın doğrudan obeziteyle ve bunun yanı sıra diyabet, kanser ve kalp hastalığı gibi hastalıklarla bağlantılı olduğunu buldu. Üstelik anksiyeteniz yüksek olduğunda, aynı zamanda, kan dolaşımında ortaya çıkan lipitleri ve onları yağ hücrelerimizde depolama yeteneği sebebiyle "göbek yağ hormonu" olarak bilinen kortizol gibi stres hormonlarının da artışı meydana gelebilir. Rooibos çayını zihninizi yatıştırmak için etkili yapan şey, Aspalathin adı verilen eşsiz flavanoiddir. Çalışmalar, bu bileşiğin açlığı ve yağ depolanmasını tetikleyen stres hormonlarını azaltarak kalbinizin sağlıklı kalmasına destek olabileceğini gösteriyor. Bu sebeple kilo kaybı için en iyi gıdalar arasında yer alıyor.

Keten tohumu

Bu ultra güçlü tohumların sadece bir çorba kaşığı, yalnızca 55 kalori için yaklaşık üç gram lif sağlar. Keten tohumu, iltihaplanmayı azaltmaya, ruh hali değişimlerini engellemeye ve kalp hastalığı ve diyabeti önlemeye destek olan en zengin omega-3 yağları bitki kaynağıdır. Keten tohumunda bulunanlar gibi kalp dostu yağlardan meydana gelen bir diyet, iyi HDL kolesterol seviyelerini yükseltir. Keten tohumu, smoothie'lere, salata soslarına ve yoğurda ince, cevizli bir katkı sağlar. Fakat tüm kalp faydalarını elde etmek için öğütülmüş keten tohumlarına ihtiyacınız olacak; çünkü katı tohumlar rahatlıkla sindirilmez.

Filizlenmiş sarımsak

"Filizlenmiş" sarımsak çoğunlukla çöpe gider. Fakat bilim insanları, bu tür sarımsakların, taze olanlardan daha fazla kalp sağlığını güçlendiren antioksidan aktiviteye sahip olduğunu bildiriyor. Kokusuz olduğu için sevilebilecek bir gıdadır. Bir çalışma, düzenli olarak tüketen katılımcıların arterlerde plak oluşumunda bir azalma gördüğünü ortaya çıkardı.