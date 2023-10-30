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Gündem Hakikaten büyük rezalet! Bu nasıl bir saçmalık böyle
Gündem

Hakikaten büyük rezalet! Bu nasıl bir saçmalık böyle

Yeniakit Publisher
2023-10-30 15:29:00 -
Hakikaten büyük rezalet! Bu nasıl bir saçmalık böyle

Karaman’da mesai arkadaşını 'mesaj' meselesi yüzünden av tüfeği ile vurarak öldüren cinayet zanlısı tutuklandı.

Karaman’da mesai arkadaşını 'mesaj' meselesi yüzünden av tüfeği ile vurarak öldüren cinayet zanlısı tutuklandı.

Olay, dün bir soğuk hava deposunda yaşandı. İddiaya göre, İ.Y. (42), aynı depoda çalışma arkadaşı olan Hasan Ali Çalış (45) ile mesaj atma meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda İ.Y., av tüfeği ile Hasan Ali Çalış’ı vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hasan Ali Çalış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra suç aleti tüfekle birlikte polise teslim olan İ.Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı adliyeye getirilişi sırasında bir gazetecinin "Cinayeti neden işlediniz" sorusunu yanıtsız bıraktı. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen katil zanlısı İ.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

 
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