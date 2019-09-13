Hakemlerden sağlıklı teşekkür

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Bursa Şubesi, yeni sezona ‘merhaba’ dedi. Törende VM Medical Park Bursa Hastanesi’ne teşekkür plaketi takdim edildi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Bursa Şubesi, 2019-2020 sezonunu törenle açtı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleştirilen açılış törenine protokol ve hakem camiasından ilgi büyük oldu. Gecede Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği’nin çalışmalarına destek veren kurum-kuruluşların yöneticilerine de teşekkür plaketi verildi.

Derneğin çalışmaları ve tüm hakem camiasına katkılardan dolayı Üst Klasman Yardımcı Hakemi Kemal Elmas tarafından VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan’a teşekkür plaketi takdim edildi. Sağlık hizmetlerinin yanı sıra spor camiasının her türlü ihtiyacı dahilinde kapılarının ardına kadar açık olduğunu belirten Metin Arslan, “Profesyonel ya da amatör birçok spor kulübümüze halihazırda sponsorluk desteği sağlıyoruz. Hakem camiasının da her zaman yanında olduk. Hakemliğin ne kadar meşakkatli bir şey olduğunu biliyoruz. Türk futbolunun başarısında spor kulüplerinin yanı sıra değerli hakemlerimizin de çok büyük etkisi var. Gerek eğitim faaliyetleri olsun gerekse sağlık hizmetleriyle ilgili ihtiyaçlar olsun desteğimizi esirgememeye devam edeceğiz” diye konuştu.

TFFHGD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Bursa Şube Başkanı Özgür Uçak da, “Eğitim seminerlerimiz başta olmak üzere tüm çalışmalarımıza, Bursa hakem camiamıza kapılarını açan VM Medical Park Bursa ailesine şükran borçluyuz” dedi.

İl Hakem Kurulu Başkanı Recep Kayın ise eğitim çalışmalarını çok rahat bir ortamda gerçekleştirdiklerini belirterek hastane yönetimi ve çalışanlarına teşekkür etti.