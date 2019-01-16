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Hakemler saldırıyı protesto etti! Maç tatil edildi

İzmir U12 Ligi'nin 17'nci haftasında oynanması gereken Torbalı Ayrancılar Yıldızspor-Ayrancılar Gençlikspor maçı, hakemlerin sahaya gelmemesi nedeniyle tatil edildi. Hakemlerin bir önceki hafta düzenlenen saldırılar nedeniyle maça çıkmadığı öğrenildi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 18:38
Hakemler saldırıyı protesto etti! Maç tatil edildi

İzmir U12 Ligi'nin 17'nci haftasında bugün saat 15.00'te Gaziemir İBB Makina İkmal Sahası'nda oynanması gereken Torbalı Ayrancılar Yıldızspor-Ayrancılar Gençlikspor maçına hakemler çıkmadı. Arkadaşlarına yapılan saldırıyı protesto eden hakemler, Ayrancılar Gençlikspor'un maçı için sahaya gelmedi. Maç saatinde sahada hazır olan iki takım oyuncuları, hakemlerin protestosu üzerine kendi aralarında dostluk maçı yaptı.

"Yanlışa yanlış hareketle doğruya ulaşamayız"

MESEV Gençlikspor maçında hakeme saldırdığı için İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan ağır ceza alması beklenen Ayrancılar Gençlikspor Teknik Direktörü Burak Atasoy, "Hafta sonu gerçekleşen olaylardan dolayı üzgünüz. Bununla ilgili kendimizi savunmuyoruz. Ancak 12 yaşındaki çocukların suçu ne. Bu çocuklar bu soğukta sahaya gelmişler, okullarından izin alıp, derslerinden kalmışlar ancak onlara uygulanan muamele kabul edilemez. Ben agresif davrandım ve cezama razıyım. Bunu Federasyon'a da bildirdim fakat bugüne kadar bir olaya karışmamış bir kulübün bu şekilde linç edilmesi futbol adına son derece üzücü. Yanlışa yanlış hareketle doğruya ulaşamayız" diyerek protestoya tepki gösterdi.

Hakem Fatih Tokail böyle darp edilmişti...

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 18:38
  1. İzmir
  2. Torbalı Ayrancılar Yıldızspor-Ayrancılar Gençlikspor

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