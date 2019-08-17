''Hakemler Galatasaray'ı tutmasına rağmen kazanamadılar''

Galatasaray sezonu 2-0'lık Denizlispor mağlubiyetiyle açtı. Oyuncuların maç sonunda morallerinin bir hayli bozuk olduğu gözlenirken Ahmet Çakar şu yorumlarda bulundu.

Galatasaray'ın golcüsü yok

"Öncelikle Marcao... Geçen sezon iyi oynadığı maçlar da var ama çok önemli karşılaşmalarda kritik hatalar yaptı. Dün gece de sarı kartı varken manasız bir hamleyle kendini attırdı. Luyindama tek hamleli futbolcu. Tank gibi. İlk hamlede başardı başardı, başaramadı, çok şey kaybetti. Belhanda, sahada var mı, yok mu belli değil. Selçuk, artık yolun sonunda. Diagne, inanılmaz isteksiz. Zaten G.Saray'ın golcüsü olmadığı geçen sezondan belli."

Hakemler Denizlispor'un hakkını yedi

"Hakem Abdulkadir Bitigen VAR yardımıyla verdiği penaltıda haklı. Diagne'nin sol ayağına basılıyor. Marcao'yu oyundan atmakta da haklı. Ama barajda topu elle kesen Babel'e ikinci sarı kartı veremedi. İkinci yarıda Barrow mutlak gol pozisyonunda ilerlerken anlamsız bir elle oynama vererek pozisyonu kesti. Bırak gol olsun, elle oynama varsa ki yok, sonra iptal edebilirsin." ifadelerini kullandı.