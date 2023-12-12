Hakem yumruklayarak utanç gecesi yaşatan Faruk Koca'ya destek eylemi!

Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor maçının ardından beraberindeki kişilerle sahaya girip hakem Halil Umut Meler'i darbeden Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Türk futbol tarihine utanç gecesi olarak kazınan bir olaya imza attı.

Koca cezaevine gönderildi. Tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden avukatı aracılığıyla açıklama yaparak başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kulübün Beştepe Tesisleri önünde toplanan bir grup Ankaragücü taraftarı ise "İyi gününde, kötü gününde. Hep beraberiz, Ankaragüçlüyüz" ve "İmparator Faruk Koca" sloganlarıyla futbolda şiddete destek verdi.

Taraftar grupları yaptıkları ortak açıklamada da oturma eylemi başlatacaklarını duyurdu:

"Başkanımız, elindeki düdükleri silah gibi kullanan hakemlere karşı, kulübümüz ve camiamızın hakları adına ölçülülük sınırı aşılmışsa da sonuna kadar mücadele etmiş ve bizim gözümüzde, olmasını hiç istemesek de tepkisini göstermiştir. Bu olay umut ediyoruz ki futbol tarihimizde milat olur ve hakları yenen tüm camialar, TFF ve Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) suçlarını başkanımız Faruk Koca üstünden aklamaya çalışmazlar. Ankaragücü taraftarları olarak başkanımız ve armamızın arkasında olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz."

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Oturma eylemi yarından itibaren Tandoğan Tesisleri'nde başlatılacak.