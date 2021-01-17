  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hakem Cüneyt Çakır sakatlık yaşadı
Spor

Hakem Cüneyt Çakır sakatlık yaşadı

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Taylan Antalyalı'nın vuruşunda beline top gelen maçın hakemi Cüneyt Çakır, kısa süreli sakatlık yaşadı.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 21:51:00 -
Hakem Cüneyt Çakır sakatlık yaşadı

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanan mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti.

Çakır, müsabakada kısa süreli sakatlık yaşadı. Maçın 90+5. dakikasında orta sahada Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalya'nın pasında meşin yuvarlak Cüneyt Çakır'ın beline geldi.

Sağlık ekiplerinin de müdahalesiyle Çakır, daha sonra düdük çalmaya devam etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya gündemini altüst eden itiraf: Mağarada ısırıldık
Dünya

Dünya gündemini altüst eden itiraf: Mağarada ısırıldık

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ile ilgili araştırmalarda bulunan bir bilim insanı, koronavirüslü yarasaların bulunduğu mağa..
TEM'i kilitleyen kaza
Yerel

TEM'i kilitleyen kaza

Karla kaplı TEM'de kaza yapan TIR, trafiğin durmasına sebep oldu.
Türkiye'ye aba altından sopa: Vazgeçilmezse cari açık artabilir, toplumsal patlama yaşanır
Ekonomi

Türkiye'ye aba altından sopa: Vazgeçilmezse cari açık artabilir, toplumsal patlama yaşanır

Sosyal medya yasasının ardından temsilcilik atamayan şirketlere cezalar birbiri ardına geldi. Türkiye'nin kararlı duruşunun ardından Tiktok,..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay