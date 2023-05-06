Hakan Ural sordu, Bakan soylu cevapladı! CHP tasfiye edilecek

Sunucu Hakan Ural'ın sorularını yanıtlayan Süleyman Soylu, "HDP legal bir parti değil" dedi: "Halkımız, HDP'yi PKK'nın uzantısı olarak görüyor."

"BÖLÜNME OYLANIR MI"

Sunucu Hakan Ural, "Bölünme oylanır mı?" dedi, HDP'nin seçimleri Millet İttifakı'nın kazanması halinde özerklik talep edeceğini iddia etti.

Süleyman Soylu bunun üzerine "14 Mayıs seçimlerini kaybettikleri andan itibaren stratejileri çökecek. HDP tasfiye edilecek. CHP içinde ne kadar HDP'ye gönül veren varsa tasfiye edilecek" ifadelerini kullandı.

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Hakan Ural, "Tasfiyeyi tabii ki halk oylarıyla yapacak, değil mi?" şeklinde soru yöneltince Bakan Soylu "Evet, tabii ki" diyerek yanıt verdi.