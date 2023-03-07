Hakan Ural Öyle bir cevap verdi ki

6'lı masadan ayrıldığı için döneklikle suçlanan Meral Akşener'e muhalif kesimden eleştiriler gelmiş ve çok ağır ithamlarda bulunulmuştu.

Akşener geri dönünce onu eleştirenler de attıkları twitlerden dönmeye başladılar. Yazdıklarından dönen muhalif kesim için Hakan Ural şöyle bir paylaşımda bulundu.



"Meral Akşener'i döneklikle suçlayıp, ağza gelmeyen sözler söyleyenler bugün pişkin pişkin "nerede kalmıştık " diyor.

Gerçekten nerede kaldınız?

Dönme dolap dönüyor.

İki gün önce küfrettiğinizi alkışlıyorsunuz kim dönekmiş gördük

En başından beri Erdoğan diyoruz çok şükür.



ÖNE ÇIKAN VİDEO