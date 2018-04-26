Hakan Ünsal'dan derbi açıklaması! 'Derbiyi Galatasaray kazanır'

1993-94 sezonunda Karabükspor'dan Galatasaray'a transfer oldu. A Milli Takım'ın 2002 Dünya Kupası'nda dünya üçüncülüğünü kazanarak bir ilke imza attığı kadroda yer aldı.

G.Saray'ın 2000'de kazandığı UEFA Kupası şampiyonluğu ve Süper Kupa şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Bekteki sağlam duruşu, raket gibi sol ayağı ve attığı şık gollerle sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurdu. 2002'de Premier Lig ekibi Blackburn Rovers'ta başarılarla dolu kariyerine devam etti. 2004-05 sezonunda Rizespor'a transfer olduktan sonra jübilesini yaparak futbol hayatına nokta koydu. Hakan Ünsal'dan bahsediyoruz... Şu sıralar spor yazarlığı yapan Ünsal'la pazar günü belki de Süper Lig'deki düğümü çözecek G.Saray-Beşiktaş derbisini tüm yönleriyle masaya yatırdık. İşte efsane oyuncunun sorularımıza verdiği yanıtlar:

- Galatasaray-Beşiktaş derbisinde hangi takımı daha önde görüyorsunuz?

- Kazananın şampiyon olacağı bir maç olacak. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra lige farklı bir dönüş yaptı. Galatasaray ise Fatih Terim ile beraber büyük bir yükselişe geçti. Ciddi bir avantaj yakaladı, ama onu kaybetti ve her şey dengelendi. En son ne zaman dört tane takımın kıyasıya bir yarışa girdiğini hatırlamıyorum, ama bu ligimiz açısından bu önümüzdeki sezonlar için bir mesaj. Yarış bu şekilde birkaç yıl daha devam ederse ligde kalite artacak. Maça gelince kazanan takımın şampiyon olacağını düşünüyorum. Kalan fikstürlere bakarsak kazanan takım o saatten sonra kazandığı avantajı büyük olasılıkla bırakmaz. Galatasaray'ın iç sahada oynaması ve taraftarının desteği ki o taraftar bu sezon takımına bambaşka bir şekilde destek veriyor. İç saha performansını da sağlayan bu. Dolayısıyla hem taraftar desteği hem de futbolcuların maçın önemine hakim olması, sebeplerinden dolayı Galatasaray bir tık daha avantajlı. Ancak Beşiktaş bir Başakşehir değil. Bence Başakşehir maçındaki oyun bir referans olmalıdır evet ama bunun yanında Galatasaray'da bir tane oyuncu bile yarım performans göstermemeli. Belhanda, Feghouli, Rodrigues gibi isimlerin ve takımda olan herkesin en iyi performanslarını sergilemeleri gerekir ki Beşiktaş maçı rahat geçsin. Fatih Terim'in taktiksel tercihleri de çok önemli olacak, ama dediğim gibi Galatasaray büyük avantajlarını oyuncuların yüksek performanslarıyla birleştirirse Beşiktaş'ı yener ve yoluna devam eder.

Kaynak:Skorer