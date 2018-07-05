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Hakan Taşıyan'dan taciz tepkisi: Bizim zamanımızda çocuklara...

Ünlü arabesk sanatçısı Hakan Taşıyan son dönemlerde yaşanan çocuk tacizi ve ölümlerine sosyal medya platformu Twitter'dan tepki gösterdi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 14:08
Hakan Taşıyan'dan taciz tepkisi: Bizim zamanımızda çocuklara...

Son günlerde tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran çocuk istismarı ve ölümleri üzerine ünlü isimler harekete geçmiş, sosyal medya üzerinden tepkilerini sert bir şekilde ortaya koymuşlardı. Bu isimlere Arabesk sanatçısı Hakan Taşıyan da eklendi. Taşıyan, Twitter hesabından olaya tepkisini "yanlış anlaşılıyoruz artık" diye dile getirdi.

"BİZİM ZAMANIMIZDA ÇOCUKLARIN BAŞINI OKŞAR, GÖZ KIRPARDIK"

Arabeskin yaşayan isimlerinden Hakan Taşıyan, "Bizim zamanımızda otobüse binerdik. çocuk görünce göz falan kırpardık başını okşardık çocukların. güldürürdük şimdi annesi babası yanlış anlamasın diye kafamızı çeviriyoruz çok şey çaldınız insanlıktan.." diyerek sosyal medya aracılığı ile tepkisini dile getirdi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 14:08
  1. hakan taşıyan
  2. Taciz
  3. Açıklama

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  • Abdül Kadir KayaAbdül Kadir Kaya38 dk önce
    Bu degisim gercek bir avrupa toplumu olmaya basladigimizin alametleridir. Artik avrupalilastik, medenilestik ve rasyonellestik. Avrupalilar gibi olaya rasyonel ve mantiki olarak bakinca o sapiklarin gözünde kücük kizlar cinsel ihtiyaclari tatmini icin bir vesile ... Biz dini ve milli degerlerimizden yüz cevirdikce daha cok seyler degisecek. Untanmanin ve edebin bir zaaf oldugu, iyi niyetliligin ve dürüstlügü enayilik oldugu, nefsi ve maddi arzulara göre bir hayatin esas alindigi, ... bir toplumsal degisime dogru son süraat hareket ediyoruz.
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