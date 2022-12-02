Hakan Şükür'ü hatırlatan TRT spikerine bakın ne oldu
TRT’de Kanada - Fas maçının spikeri Alper Bakırcıgil, Fas'ın 4. dakikada kaydettiği golden sonra dünya kupalarındaki en erken golün Hakan Şükür'e ait olduğunu hatırlatınca devre arasında yayından alındı.
2022 FIFA Dünya Kupası dün F Grubu’nda oynanan karşılaşmalarla devam etti.
Grupta Kanada ile karşılaşan Fas mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Fas bu sonuçla puanını 7’ye yükselterek son 16 turuna kaldı. Fas’ın ilk golünü Hakim Ziyech 4’üncü dakikada kaydetti.
Golün ardından maçı sunan TRT spikeri Alper Bakırcıgil, Dünya Kupaları tarihindeki en erken golün Hakan Şükür tarafından atıldığı bilgisini verdi.
Bakırcıgil, “Erken gelen bir golle başladı mücadele ama, şunu belirtmek gerekiyor Dünya Kupası turnuvalarında tüm zamanların en hızlı golü Hakan Şükür tarafından atılmıştı Kore karşısında 11. saniyede” dedi.
Bakırcıgil, Hakan Şükür'ü hatırlatmasının ardından devre arasında yayından alındı. İkinci devrede maçı Cüneyt Kıran anlattı.