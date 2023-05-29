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Siyaset Hakan Şükür tutuştu!.. Yaptığı açıklama acizliğini ortaya koydu
Siyaset

Hakan Şükür tutuştu!.. Yaptığı açıklama acizliğini ortaya koydu

Yeniakit Publisher
2023-05-29 12:44:00 -

FETÖ firarisi Hakan Şükür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren seçmene hakaret etti.

Türkiye, bir kez daha sandık başına giderek liderini belirledi. Sandıktan çıkan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha Cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasıyla birlikte muhalefetin yanı sıra terör örgütleri de hayal kırıklığına uğradı. Bu örgütlerin başında ise 15 Temmuz kanlı darbe girişimine imza atan FETÖ geldi.

Seçim sonuçlarını beğenmeyen FETÖ'cü hain Hakan Şükür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi sonrası çirkin bir paylaşıma imza attı. Şükür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren seçmenlere 'koyun' göndermesi yaptı. Şükür, paylaşımında, "Biz elimizden geleni yaptık ama siz bilirsiniz..!!" ifadelerine de yer verdi. Yukarıdaki video, Hakan Şükür'ün Erdoğan'a oy verenlere yönelik paylaştığı görüntü...


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