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Hakan Muhafız yeni sezon ne zaman yayınlanacak? | Hakan Muhafız 2. yeni sezon fragmanı

Netflix'in ilk Türk yapımı dizisi olan Hakan Muhafız yeni sezon ne zaman yayınlanacak sorusuna dizinin fanları yanıt arıyor. Hakan Muhafız 2. yeni sezon fragmanı büyük bir sürprizle geri döndü. Fragmanda ünlü sanatçı Cüneyt Arkın’ın görünmesi dizinin takipçilerine heyecan yarattı. İşte Hakan Muhafız 2. yeni sezon fragmanı...

27 Şubat 2019 Çarşamba 04:52

Netflix'in ilk Türk yapımı dizisi olan Hakan Muhafız yeni sezon ne zaman yayınlanacak sorusuna dizinin fanları yanıt arıyor. Hakan Muhafız 2. yeni sezon fragmanı büyük bir sürprizle geri döndü. Fragmanda ünlü sanatçı Cüneyt Arkın’ın görünmesi dizinin takipçilerine heyecan yarattı. 

Hakan Muhafız ne zaman başlayacak?

Netflix'in ilk Türk yapımı dizisi olan Hakan Muhafız'ın 2.sezonun ne zaman ve hangi tarihte başlayacağı konusuna yönelik sorgulamalar son sürat devam ettiriliyor. Kendisine verilen gizli görev doğrultusunda İstanbul’u koruma yükümlülüğü bulunan Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı Hakan karakterinin macerasının konu olarak işlendiği Hakan Muhafız 2.sezon (yeni sezon) yayın günü ve tarihi noktasında yapımcı kanadından resmi bir duyuru yapılmamakla birlikte 2019 tarihinin yaz aylarında seyircisini ağırlayacağına ilişkin kesin olmayan söylemler yer almaktadır.

Hakan Muhafız ne kadar izlendi?

Çağatay Ulusoy’un başrolde yer aldığı, Netflix’in ilk orijinal Türk yapımı Hakan: Muhafız’ın (The Protector) toplam izleyici sayısı açıklandı.

ABD merkezli Netflix Inc. Şirketi, bazı dizileriyle ilgili 2018'in dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Paylaşılan veriler arasında Netflix’in ilk orijinal Türk yapımı Hakan: Muhafız’ın (The Protector) izleyici sayısı da yer alıyor.

Çağatay Ulusoy ile Hazar Ergüçlü, Ayça Ayşin Turan, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş ve Yurdaer Okur’un rol aldığı dizisinin toplam izleyici sayısının 10 milyon olduğu ve bu rakama yalnızca 4 haftada erişildiği belirtildi.

Dizinin başarısı üzerine Netflix, ikinci, üçüncü ve dördüncü sezonları için de onay vermişti. İkinci sezon detayları beklenirken sürpriz bir açıklama yapan Netflix, yeni sezonların 2020'de yayında olacağını söylemişti.

Hakan Muhafız dizisinin konusu nedir?

Günümüz İstanbul’unda yaşayan ve kadim bir gizli birlikle olan bağını keşfeden genç bir adam, şehri ölümsüz bir düşmandan kurtarmak için maceraya atılır.

Dizide izleyiciler mütevazı bir hayatı olan Hakan'ın hem İstanbul'un hem de kendi kaderini sonsuza dek değiştirecek, bugün olması gereken kahraman olma yolundaki macerasına tanıklık ediyor. Dizinin kadrosunda ayrıca Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu yer alıyor.

'Hakan: Muhafız'ın yapımcılığını, Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam üstleniyor.

Çağatay Ulusoy kimdir?

23 Eylül 1990 yılında doğmuştur ve 26 yaşındadır. Çağatay Ulusoy terazi burcudur. Boyu 1.90 cm olan Ulusoy, 81 kilodur. Çağatay Ulusoy kahverengi saçlara ve göz rengine sahiptir. İstanbul'da doğmuş ve büyümüştür. Kendisiyle beraber iki çocuğu olan bir aileye sahip olan Ulusoy'un küçük bir erkek kardeşi vardır. Erkek kardeşi Atalay Ulusoy'dur. Çağatay Ulusoy'un annesi Refiye Ulusoy Boşnak kökenlidir. Ulusoy'un babası Aylin Ulusoy ise Bulgaristan göçmenidir.

Çağatay Ulusoy İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümü mezunudur. Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almıştır. Modellik yapmaya 2010 yılında başlayan Çağatay Ulusoy bu yıl içinde Best Model Of Turkey'e katılmış ve birinci olmuştur. Ulusoy sonra Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk dersleri almış ve burada bulunan hocası Vahide Gördüm ile Adını Feriha Koydum isimli dizide oynamıştır. İlk oyunculuk deneyimi olan bu dizide Emir karakterini canlandıran oyuncu bu diziden sonra oldukça ünlü biri haline gelmiştir. Oyuncu daha sonra Medcezir adlı dizide oynamış ve bu dizideki rol arkadaşı Serenay Sarıkaya ile bir süre ilişki yaşamıştır. Ulusoy'un ilk sinema filmi Delibal isimli 2015 yapımı olan filmdir. Ve İçerde dizisinin sarp karakterini canlandırır.

23 Eylül 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Çağatay Ulusoy, 2010 yılında katıldığı Best Model Of Turkey isimli yarışmada birinci olmuştur.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde üniversite eğitimine başlayan Çağatay Ulusoy aynı zamanda Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almaya başlamıştır.

Ayrıca, oyuncu Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün sahibi olduğu sanat okulunda oyunculuk dersi almış, oyunculuk kariyerine Show TV'de 2011'de yayınlanmaya başlanmış olan "Adını Feriha Koydum" adlı dizideki Emir Sarrafoğlu karakteri ile adım atmıştır.

Diziye devam ederken 2011 yılında "Anadolu Kartalları" filminde de başrol oynamış, filmde Üsteğmen Ahmet Onur karakterini canlandırdı ve bu rolüyle de büyük beğeni toplamıştır.

Ulusoy, Star TV'de yayınlanan "Medcezir" adlı TV dizide "Yaman Koper" karakteri ile başrol oynamıştır.

Yıldırım Türker’in senaryosunu yazdığı ve 25 Aralık’ta vizyona giren olan “Delibal” adlı sinema filminde “Barış” karakteri ile başrolü oynamıştır.

Çağatay Ulusoy ayrıca ilk reklam filmini Türkiye piyasasında aktif satışına devam eden bir Jean firmasında gerçekleştirmiş ve 2016 yılı itibariyle o markanın yüzü olmuştur.

Çağatay Ulusoy, 19 Eylül 2016 tarihinde SHOW TV ekranlarında yayın hayatına başlayan 'İçerde' adlı dizinin başrolünü canlandırmaktadır.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 04:52
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