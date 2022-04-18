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Spor Hakan Keleş: Puan puandır
Spor

Hakan Keleş: Puan puandır

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Beşiktaş'a karşı golsüz beraberliğin önemli bir sonuç olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 05:41:00 -
Hakan Keleş: Puan puandır

Süper Lig’in 33. haftasında Giresunspor, sahasında Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı.

"Yenilmemek bugün iyiydi"

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulanan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, “Maç öncesi rakiplerimiz puan almıştı. Biz de kazanmak istiyorduk puan farkını açmak için. Fakat bugün çok istediğimiz gibi oynadığımızı düşünmüyorum. İstatistiklerimiz de kötü. Ama beraberlik de bizim için önemliydi. İlk yarıda girdiğimiz pozisyonlar var. İkinci yarı daha çok baskı yedik. Fakat oyuncularımızın isteği, arzusu ve coşkusu bugün iyiydi. 1 puan bizim için önemliydi. Biraz Umut’un sakatlığı, Sergen’in ilk maçı olması, Sergio’nun da ilk maçı olması biraz oyun dengemizi bozdu ama dediğim gibi puan puandır. Oyun olarak çok iyi şeyler yapmadık. Savunma kısmını iyi yaptık. Hücum kısmında eksiklerimiz vardı. Rakibin istediği gibi de oynamadık. Çünkü baskıyla iyi çıkan bir takımdı. Daha çok biraz uzun toplara döndü. Umut hava toplarında bize inanılmaz kazanımlar sağladı. Bizim için puan puandır. Yenilmemek bugün iyiydi” diye konuştu.

"İnşallah ligi en iyi şekilde bitireceğiz"

İHA'nın haberine göre; Keleş, kadro yetersizliğine rağmen ligi iyi bir şekilde bitirecekleri ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sezon başı kurduğum kadrodan şu an 6 tane yabancı yok. Benim 8 tane yabancı oyuncum var. Kural hatası yapma şansım yok. Oyuncularımız biraz süre bulamadığı için biraz da maddi şartlardan dolayı ayrılmak istediler. Onların düşüncesiydi. Ama biz geride kalan oyuncularımızla mücadele ediyoruz. Onları da aratmıyorlar. Biraz oyuncu değişikliklerinde sıkıntı yaşıyoruz. Bugün hiç defans oyuncum yoktu. 2 tane defans oyuncum vardı. İlerleyen haftalarda biraz sıkıntıya gireceğiz ama inşallah cezalı duruma düşmeyiz ve sakat vermeyiz. Kadroyu kurduğumdan itibaren birlikteliğe önem verdik. Bu bizim için önemliydi. Arkadaşlık çok önemliydi. İnanın bizim puanımız yokken bile aynı şeyleri yapıyorduk. Ama söylediğim gibi zorluklara rağmen oyuncularım buraya kadar bizi getirdi. İnşallah ligi hayırlı bir şekilde bitireceğiz.”

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