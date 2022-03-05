Hakan Keleş: Hedeflerimizin doğrultusunda ilerleyeceğiz

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Çaykur Rizespor’u deplasmanda 2-1 mağlup eden GZT Giresunspor’da Teknik Direktör Hakan Keleş, maçın ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında rakipleri ile arasındaki puan farkını yükselterek düşme potasından uzaklaştıklarını dile getirdi.

Keleş, “İki hafta inanılmaz rakiplerimizle oynadık ve 6 puan çıkarttık. Bizim için bu durum çok iyi. Maça iyi başladığımızı düşünüyorum ama duran toptan yediğimiz gol biraz bizi sıkıntıya soktu. Ama ikinci devrenin başlangıcıyla kazandığımız 2 golle 2-1 öne geçtik. Sonlara doğru rakibin uzun toplara biraz baskı etmemize rağmen sonuç almasını bildik. Oyuncuların performansından memnunum. Böyle bir deplasmandan 3 puanla dönmek çok iyi ama önümüzde Gaziantep maçı var. Çok önem arz ediyor. Onu da kazandığımız zaman hedeflerimizin doğrultusunda ilerleyeceğiz. Rizespor’a da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Onlar da mücadele ettiler. Kazanmak istediler ama biz daha yakın taraftık. Kazandığımız için mutluyuz. Onlara da başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.