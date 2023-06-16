Hakan Kara ve İslam Memiş asgari ücret için rakam verdi

7 milyon asgari ücretli ile birlikte milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak olan Temmuz zammına çevrildi. Uzmanlar peş peşe asgari ücret rakamları açıklarken, kulislerde de rakamlar havada uçuşuyor. Bugün yapılacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı öncesi iki ünlü isimden flaş asgari ücret tahmini geldi. Daha önceki Temmuz zammını doğru bilen ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara, aynı yöntemle hesaplama yapıp yeni asgari ücretin 10.880 TL olacağını bunun 11 bin TL'ye tamamlanacağını söyledi. Altın ve Para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise, asgari ücretin 10 bin 600 lira olacağı tahmininde bulundu.

Daha önceki asgari ücret zammını bilmişti

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara daha önceki zamlarda da kullanılan formülle hesaplama yaparak, temmuz ayı zammını tahmin etti. Son dönemde asgari ücret zammında Türk-İş'in 'açlık indeksi'nin referans alındığını belirten Hakan Kara, 'yine öyle olursa deyip yaptığı hesaplamalara göre asgari ücretin maksimum 11 bin lira olacağını duyurdu.

Asgari ücret 10.880 TL olur...

Hakan Kara, yaptığı hesaplamayı Twitter hesabından şöyle duyurdu: "Asgari ücret ne olur? Son dönemde genelde TÜRK-İŞ açlık endeksi referans alınıyor. Yine öyle olursa (Haziran’da endeksin %5 artacağını varsayarak) Temmuz’da net asgari ücretin %28 artışla 10.880 TL olması beklenir. Düz olsun diye belki 11.000 ’e de tamamlanabilir (%29,3 artış)."

TÜİK verileri yerine Türk-İş verileri...

Hakan Kara, yaptığı hesaplamayla ilgili bir de uyarı yaptı. Asgari ücretin belirlenmesinde artık TÜRK-İŞ'in fiyatlarının, TÜİK'in gıda endeksinden daha fazla dikkate alındığını vurguladı. Kara, "Burada dikkat çeken bir gelişme, bir süredir asgari ücret belirlenirken gıdada TÜİK'ten ziyade TÜRK-İŞ'in ölçtüğü fiyatlarının baz alınması." dedi.

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İslam Memiş: Asgari ücret 10 bin 600 TL

İktidarın ekonomi kulislerinden aldığı bilgilerle dikkat çeken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise, zamlı asgari ücretin 10 bin 600 lira olacağı tahmininde bulundu. Memiş, "Asgari veya diğer adıyla minimum ücret, işçilere yasal olarak ödenebilecek en düşük maaş tutarıdır. Yani, bir işçiye ödenebilecek minimum ücrettir. Asgari ücret konusunda benim tahminim 10.600 lira." dedi.