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Siyaset Hakan Han Özcan'dan CHP'li Yavaş'a Memduh Aslan Akçay sorusu: Cevap ver Mansur!
Siyaset

Hakan Han Özcan'dan CHP'li Yavaş'a Memduh Aslan Akçay sorusu: Cevap ver Mansur!

Yeniakit Publisher
2023-11-17 03:13:00 -
Hakan Han Özcan'dan CHP'li Yavaş'a Memduh Aslan Akçay sorusu: Cevap ver Mansur!

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Memduh Aslan Akçay'ı sordu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Partili Özcan, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Mansur Yavaş, hâlâ sessizsiniz. Biliyorum bu sorularıma da cevap veremeyeceksiniz ama sorumlu olduğumuz Ankaralılar adına sormaya devam ediyorum. Şu sorularıma cevap verin de PORTAŞ’a, Fen İşleri’ne, Sosyal Hizmetler’e ve Bilgi Işlem’e geçelim. Sürekli Şeffaf olduğunuzu iddia ediyorsunuz ya onun için Israrla soruyorum;
Ankaralının parasını yok eden bankacılık işlemlerini yaparken, aklına muhtaç olduğunuz, özel bankanın yönetim kurulu üyesi meşhur finans uzmanınıza hangi hakla belediyeyi yönettirdiniz, talimatlar yağdırmasına, Ankaralının parası hakkında karar vermesine nasıl müsade ettiniz?

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile hiçbir resmi ilişkisi olmayan bu kişiyi 4 yıl tüm mali işlemlerde tek yetkili ilan ettiniz. Yüklenici ödemelerine, personel maaşlarına, ihalelere dahi karar verebilen bu yetkisiz uzmanınızı kim koydu başucunuza?

Bir tane ehil bürokratınız yok muydu size refakat edecek? 40 bin çalışanınızı yok sayarak Londra'daki görüşmelerinize
belediyede hiçbir resmi sıfatı olmayan bu kişiyle başbaşa gittiniz! Hem de tüm masrafları belediye bütçesinden ödeterek!
Neden? Hangi amaçla?

Sahi siz Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni paralel bir yapıyla mı yönetiyorsunuz? Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni kimlere teslim ettiniz?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özcan, Memduh Aslan Akçay'ın çalıştığı özel bankanın yönetim kurulu üyeliğinden bu yılın Nisan ayında ayrıldığını gösteren belgeyi de paylaştı.

Hakan Han Özcan'ın sorusu, sosyal medyada "Cevap ver Mansur" etiketiyle gündem oldu.

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