Hakan Fidan'la ilgili bomba iddia! Tüm Türkiye bunu konuşacak

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Cumhur İttifakı'nın seçim hamlelerine yer verdiği köşesinde, "AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile neredeyse bütün mesaisini deprem bölgesine ve çalışmalarına ayırdı. Bir yandan da 14 Mayıs’taki seçimler için hassas bir çalışma yürütülüyor" dedi.

"AK Parti listelerinde sürpriz isimlerin, yeni yüzlerin görüleceği bilgisi var" diyen Fırat, şunları kaydetti:

"Strateji ekibinde, partide, kampanya ofisinde yapılan beyin fırtınalarında cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısının Türkiye’nin öncelikli ihtiyacı doğrultusunda artırılabileceği değerlendiriliyor.

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Bu kapsamda bir cumhurbaşkanı yardımcısının Türkiye’nin stratejik konumu nedeniyle güvenlikten sorumlu olabileceği, diğerinin ise ekonominin başına gelebileceği belirtiliyor. Konuşulan isimler arasında Hakan Fidan ve İbrahim Kalın var. Ekonomi için ise AK Parti içinden ve dışından duyduğum isim Mehmet Şimşek. Cumhurbaşkanı henüz bu konuda son sözünü söylememiş. Ancak yapılan değerlendirmeler bu adımların olumlu olacağı yönünde."

Fırat, ayrıca "HÜDA-PAR’a belli bir kontenjan verilmesi gündemde. MHP’nin bu duruma hiçbir itirazı yok, MHP’deki genel hava da 'Aslolan seçimi kazanmak' şeklinde. Yeniden Refah Partisi ile görüşmeler sürüyor. Yakında bir uzlaşmaya varılması bekleniyor" dedi.