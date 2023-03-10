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Medya Hakan Fidan'la ilgili bomba iddia! Tüm Türkiye bunu konuşacak
Medya

Hakan Fidan'la ilgili bomba iddia! Tüm Türkiye bunu konuşacak

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Cumhur İttifakı'nın seçim hamlelerine yer verdiği köşesinde, "AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile neredeyse bütün mesaisini deprem bölgesine ve çalışmalarına ayırdı. Bir yandan da 14 Mayıs’taki seçimler için hassas bir çalışma yürütülüyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 10:47:00 -
Hakan Fidan'la ilgili bomba iddia! Tüm Türkiye bunu konuşacak

 

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Cumhur İttifakı'nın seçim hamlelerine yer verdiği köşesinde, "AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile neredeyse bütün mesaisini deprem bölgesine ve çalışmalarına ayırdı. Bir yandan da 14 Mayıs’taki seçimler için hassas bir çalışma yürütülüyor" dedi. 

"AK Parti listelerinde sürpriz isimlerin, yeni yüzlerin görüleceği bilgisi var" diyen Fırat, şunları kaydetti:

"Strateji ekibinde, partide, kampanya ofisinde yapılan beyin fırtınalarında cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısının Türkiye’nin öncelikli ihtiyacı doğrultusunda artırılabileceği değerlendiriliyor.
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Bu kapsamda bir cumhurbaşkanı yardımcısının Türkiye’nin stratejik konumu nedeniyle güvenlikten sorumlu olabileceği, diğerinin ise ekonominin başına gelebileceği belirtiliyor. Konuşulan isimler arasında Hakan Fidan ve İbrahim Kalın var. Ekonomi için ise AK Parti içinden ve dışından duyduğum isim Mehmet Şimşek. Cumhurbaşkanı henüz bu konuda son sözünü söylememiş. Ancak yapılan değerlendirmeler bu adımların olumlu olacağı yönünde." 

Fırat, ayrıca "HÜDA-PAR’a belli bir kontenjan verilmesi gündemde. MHP’nin bu duruma hiçbir itirazı yok, MHP’deki genel hava da 'Aslolan seçimi kazanmak' şeklinde. Yeniden Refah Partisi ile görüşmeler sürüyor. Yakında bir uzlaşmaya varılması bekleniyor" dedi.

 

 

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Yorumlar

Yazılım 1.,<

MHP gerçek milliyetçi bir parti, Atatürk milliyetçisi. Öyle ırk takıntısı falan yok. Çünkü neticede Müslüman bir parti. Devlet Baçeli'nin iki lafından biri Kürt kardeşlerim, Kürt kardeşlerimiz. Yani birlik beraberlik, kardeşlik nerede MHP orada. Bakın ve görün, doğu ve güneydoğuda Ak Parti ve MHP'nin oyları artacak. Oyu en çok artacak parti ise HÜDAPAR'dır. Hem de HDP'den kayacak oylarla. Bu seçimlerde bile görülecek bu kayma.

Murat Tunga

REİS'in yeniden seçim kazanması için Milletin CHP iktidarının korkunçluğunu görmesi gerekecekk.
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