Hakan Fidan’dan Halep için kritik telefon trafiği! Şam yönetimine terörle mücadelede net mesaj!

Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Halep’teki son askeri hareketliliği ve bölgenin güvenliğini masaya yatırdı.

Görüşmede, terör örgütü PKK/YPG’nin (SDG) şehir içinde bir "paralel yapı" kurma çabalarına karşı Türkiye’nin sert duruşu bir kez daha vurgulanırken, Fidan’ın "SDG teröre ve ayrılıkçılığa veda etmeli" uyarısı diplomatik kanallar üzerinden Şam yönetimine de iletildi.

Halep’in terör unsurlarından temizlenmesi ve sivil halkın güvenliğinin sağlanması noktasında görüş alışverişinde bulunan iki bakan, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve bölgesel istikrar için eş güdüm mesajı verdi. Türkiye'nin milli beka hassasiyetinin ön planda olduğu bu kritik temas, Halep’teki yeni dönemin şifrelerini belirleyen en önemli adım olarak kayıtlara geçti.