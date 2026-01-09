  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Halep’te terörün kökü kazınıyor! Köşeye sıkışan PKK/YPG’li hainler şehri terk ediyor! Türkiye'yi endişelendiren kuduz alarmı! Karantinaya alındı Trafikte mide bulandıran ahlaksızlık kamerada! Vatandaşlar isyan etti Türkiye ve İngiltere arasında dev ticaret köprüsü! 40 milyar dolarlık hedef için imzalar atıldı! Suriye, Halep’te SDG’yi vuruyor, Ankara’da DEM Parti bağırıyor! Siyonistler-ulusalcılar-teröristler ittifakı Özgür Özel’in bu sözleri gündem oldu! "PYD bizim kardeş partimizdir" “Türkiye’yi Antalya Körfezi’ne sıkıştırmaya çalıştılar ama bu anlaşmayla oraya bir kama soktuk” Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yolda kar etkili oluyor Kirli ittifakın Halep planı deşifre oldu! ABD'li elçiden teröristleri kurtarma operasyonu!
Gündem Hakan Fidan’dan Halep için kritik telefon trafiği! Şam yönetimine terörle mücadelede net mesaj!
Gündem

Hakan Fidan’dan Halep için kritik telefon trafiği! Şam yönetimine terörle mücadelede net mesaj!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hakan Fidan’dan Halep için kritik telefon trafiği! Şam yönetimine terörle mücadelede net mesaj!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye sahasında kartların yeniden karıldığı Halep operasyonları sürerken diplomasi trafiğine hız verdi.

Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Halep’teki son askeri hareketliliği ve bölgenin güvenliğini masaya yatırdı.

Görüşmede, terör örgütü PKK/YPG’nin (SDG) şehir içinde bir "paralel yapı" kurma çabalarına karşı Türkiye’nin sert duruşu bir kez daha vurgulanırken, Fidan’ın "SDG teröre ve ayrılıkçılığa veda etmeli" uyarısı diplomatik kanallar üzerinden Şam yönetimine de iletildi.

Halep’in terör unsurlarından temizlenmesi ve sivil halkın güvenliğinin sağlanması noktasında görüş alışverişinde bulunan iki bakan, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve bölgesel istikrar için eş güdüm mesajı verdi. Türkiye'nin milli beka hassasiyetinin ön planda olduğu bu kritik temas, Halep’teki yeni dönemin şifrelerini belirleyen en önemli adım olarak kayıtlara geçti.

Turkcell Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Turkcell Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu

Spor

Turkcell Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu

Öldü diyenlere kapak olsun: Şara sahada, PKK-SDG’nin ininde!
Öldü diyenlere kapak olsun: Şara sahada, PKK-SDG’nin ininde!

Gündem

Öldü diyenlere kapak olsun: Şara sahada, PKK-SDG’nin ininde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye lideri Şara görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye lideri Şara görüştü

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye lideri Şara görüştü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23