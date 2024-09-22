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Gündem Hakan Fidan New York’ta!
Gündem

Hakan Fidan New York’ta!

Yeniakit Publisher
2024-09-22 18:34:00 -
Hakan Fidan New York’ta!

Fidan, New York'ta İİT ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, ABD'nin New York kentinde BM 79. Genel Kurulu marjında düzenlenen İİT ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığı bildirildi.

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